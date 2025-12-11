La ministra Bernini contestata dagli studenti ad Atreju: “Poveri comunisti”

La ministra Bernini contestata dagli studenti ad Atreju per il semestre filtro in Medicina, lei replica: “Siete e sarete sempre dei poveri comunisti”

Contestazione per la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini durante il suo intervento ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma.

A protestare sono stati alcuni attivisti dell’Udu – Unione degli studenti universitari, che hanno sollevato critiche contro il semestre filtro in Medicina, misura introdotta dalla recente riforma e già oggetto di polemiche dopo il secondo appello di accesso tenutosi ieri.

La ministra, vedendo i giovani avvicinarsi al palco, ha risposto con toni accesi: “Ecco i nostri amici contestatori, vi stavamo aspettando. Sapete cosa diceva Berlusconi? Che siete sempre dei poveri comunisti. Imparate ad ascoltare prima di contestare. Questo dimostra la vostra inutilità, siete inutili”. Bernini ha poi aggiunto di essere “abituata” alle contestazioni: “Mi seguono ovunque”.

Dopo aver provato a proseguire il discorso, la ministra ha scelto di scendere dal palco per ascoltare da vicino le rimostranze degli studenti. I quattro attivisti le hanno contestato i disagi creati dal nuovo semestre filtro, che secondo l’Udu complica l’accesso alla facoltà di Medicina. Bernini ha replicato chiedendo loro: “Preferivate i test di ingresso pagati 30 mila euro?”.

Terminato il confronto, la ministra è risalita sul palco ribadendo i risultati della riforma e rivendicando la scelta del governo. Gli studenti sono stati poi accompagnati nel retropalco dalla sicurezza dell’evento, senza incrociare nuovamente la ministra. Parlando con i giornalisti, Bernini ha spiegato: “Io con gli studenti ci parlo sempre, ma non attraverso gli slogan. Governare significa ascoltare tutti, ma poi scegliere. E io mi occupo dei medici di domani“.

