La Calabria, regione nel cuore del mare Mediterraneo.

La Calabria è situata all’estremo sud della penisola italiana, è un territorio di straordinaria bellezza con una natura rigogliosa a tratti selvaggia, vanta numerose attrazioni turistiche. Dal mare cristallino alle montagne imponenti, passando per borghi antichi e ricchezze archeologiche, questa regione offre numerose mete imperdibili sia sotto l’aspetto paesaggistico che gastronomico.

Ecco le mete principali:

1. Tropea: Conosciuta come la “Perla del Tirreno”, Tropea è famosa per le sue acque azzurre e spiagge di sabbia bianca. Il suo centro storico, situato su un’alta scogliera, offre una vista mozzafiato sul mare. Da non perdere è il santuario di Santa Maria dell’Isola, un luogo di culto che sembra sorgere direttamente dalle acque.

2. Reggio Calabria: La città è celebre per il suo splendido lungomare e per i Bronzi di Riace, due statue greche di grande importanza storica conservate nel Museo Nazionale della Magna Grecia. La città stessa è un crogiuolo di culture e tradizioni, con radici che affondano nella storia antica.

3. Capo Vaticano: Questa località è rinomata per la sua bellezza scenica, con vedute mozzafiato sul mare e tramonti indimenticabili. Le sue acque limpide ne fanno un paradiso per gli amanti del snorkeling e delle immersioni.

4. Scilla: Questo antico borgo di pescatori è dominato dal Castello Ruffo e è noto per la sua suggestiva spiaggia di Chianalea, dove le case sembrano emergere direttamente dal mare. Scilla è avvolta nella mitologia greca, essendo una delle sedi delle sirene omicide descritte da Omero.

5. Sila: Un vasto altopiano che offre un’escursione dal mare alla montagna. Il Parco Nazionale della Sila è ideale per gli amanti delle attività all’aperto, offrendo percorsi di trekking, ciclismo, sci e molto altro in un ambiente naturale preservato.

6. Cosenza: Una città d’arte e di cultura, Cosenza è nota per il suo impressionante centro storico e per il Ponte di Calatrava, una struttura moderna che si contrappone alle antiche architetture della città. È un luogo dove storia e modernità si fondono armoniosamente.

7. Gerace: Uno dei borghi più belli e meglio conservati della Calabria, famoso per la sua Cattedrale normanna e per le stradine medievali che offrono scorci pittoreschi.

8. Pizzo Calabro: Famosa per il suo gelato al tartufo e per il Castello Murat, dove l’omonimo re napoleonico fu fucilato. Pizzo è un delizioso borgo marinaro con una forte tradizione gastronomica.

9. Le Castella: Situato sulla costa ionica, è famoso per il suo imponente castello aragonese che sorge su un’isola collegata alla terraferma solo da una stretta striscia di sabbia.

10. Stilo: Conosciuto per la sua Cattolica, una piccola chiesa bizantina di grande importanza storica e architettonica, Stilo è un piccolo gioiello incastonato tra le montagne della Calabria.

Queste località non solo offrono scenari naturali di rara bellezza ma sono anche custodi di una storia millenaria ricca e variegata, testimoniata da monumenti, chiese e musei. La Calabria è quindi una destinazione che promette un viaggio indimenticabile, capace di soddisfare ogni tipo di turista, dall’avventuriero al culturale, dall’amante del relax a chi cerca esperienze gastronomiche autentiche.

Nel corso degli anni, con la nostra agenzia di comunicazione e marketing, la Pubblicom s.r.l., situata a Tropea in provincia di Vibo Valentia, ci siamo sempre occupati di valorizzare e promuovere questi luoghi straordinari attraverso un circuito di guide turistiche cartacee e online: Pronto Estate & Tropea Planner.

Nell’ultimo anno siamo andati oltre, lanciando una testata giornalistica cartacea di approfondimento (l’uscita è calendarizzata ogni 45 giorni circa) in distribuzione gratuita in numerose attività commerciali e punti di maggior interesse commerciale e turistico e naturalmente anche online sotto il nome di “Informa Calabria”. Il giornale si compone di 16 pagine a colori stampato su carta riciclata.

Un sito aggiornato quotidianamente, informacalabria.it, e un periodico free-press con una sola missione: raccontare in maniera autentica la Calabria, attraverso fatti che accadono o accadranno.

Il focus naturalmente è approfondito sulla provincia di Vibo Valentia anche se trasversalmente tocchiamo tutta la Calabria non tralasciando naturalmente quelle informazioni e notizie che trattano la nostra Regione fuori dai nostri confini.

Il giornale si propone quindi come un nuovo modo di raccontare ciò che accade sul territorio calabrese, con uno stile fresco, moderno e autentico. Il nostro slogan rispecchia perfettamente questa visione: “La voce autentica della Calabria”. L’attività della nostra testata giornalistica “Informa Calabria” è presente sui social network, grazie ai canali Facebook, Instagram, X e Threads dove è possibile rimanere aggiornati sulle notizie più importanti inerenti la regione Calabria, con tanti interessanti approfondimenti.