Ironia e satira per l’ambiente: Filippo Piluso a “Geo” oggi su Rai 3

Quando si parla di scienza e di sostenibilità lo si può fare in tanti modi, anche da un palco facendo ridere e riflettere. Questa è la strada che ha scelto Filippo Piluso, in arte Fill Pill, divulgatore e comico, ospite di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 11 dicembre alle 16.10 su Rai 3. Piluso racconterà le sue esperienze di contrasto al bracconaggio, un fenomeno ancora purtroppo molto diffuso sia in Italia che nel mondo.