Il maestro Riccardo Chailly si sente male durante il concerto alla Scala di Milano

Malore alla Scala per il maestro Riccardo Chailly, interrotta Lady Macbeth. Il direttore d’orchestra ha trascorso la notte sotto osservazione in ospedale

L’intervallo si era prolungando in modo anomalo, finché agli spettatori ne è stato spiegato il motivo e sono stati invitati a tornare a casa. Ieri sera, mercoledì 10 dicembre, alla Scala di Milano, è stata improvvisamente interrotta la replica di “Una lady Macbeth del distretto di Mcesk” a causa di un malore del direttore musicale Riccardo Chailly. L’annuncio è stato dopo il secondo intervallo dell’opera che lo scorso 7 dicembre ha aperto la stagione lirica del prestigioso teatro milanese. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’automedica e il maestro 72enne è stato portato in ospedale, dove è poi stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Monzino.

COSA È SUCCESSO

Secondo alcune testimonianze, nel secondo atto il direttore Chailly appariva affaticato nella direzione e alla fine persino sofferente, per cui si è preferito farlo assistere dalla guardia medica presente in teatro. Dopo mezz’ora di pausa, le luci della sala sono state accese ed è uscito sul palco il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni per comunicare la decisione di interrompere l’esecuzione “per rispetto del maestro” e “vista la complessità della partitura”. Il maestro Chailly è stato poi accompagnato fuori dal teatro con l’aiuto dei soccorritori dell’Areu 118. E, tra i loggionisti si sono levati cori di applausi, ai quali Chailly ha risposto salutando con un sorriso, mantenendo sempre lucidità.

GLI AGGIORNAMENTI

Il maestro ha dunque trascorso la notte al Centro Cardiologico Monzino. In mattinata la moglie Gabriella ha inoltrato un messaggio ai professori d’orchestra per aggiornarli e rassicurarli sulla salute di Chailly: i suoi valori sono buoni e oggi gli verrà cambiata la terapia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)