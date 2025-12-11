Il film “Girl”, in prima Tv, e “Ida Red” stasera su Rai 4: la trama

Il film “Girl”, proposto in prima visione giovedì 11 dicembre alle 21.20 su Rai 4, per il ciclo “Country Crime”. A seguire “Ida Red”: la trama

Un thriller teso che racconta un ritorno a casa destinato a trasformarsi in un incubo. È il film “Girl”, proposto in prima visione giovedì 11 dicembre alle 21.20 su Rai 4, per il ciclo “Country Crime”. La protagonista è una giovane donna che, dopo anni di assenza, torna nella sua cittadina d’origine per affrontare il padre e gli abusi.

Ma quando scopre che l’uomo è morto, ciò che doveva essere un confronto si trasforma in una nuova discesa nell’oscurità. In un luogo popolato da segreti, ostilità e figure ambigue, la ragazza si troverà costretta a reinventare il proprio piano e a confrontarsi con una violenza ancora più grande di quella che si era lasciata alle spalle.

Il film esplora il lato più oscuro dell’animo umano, mettendo al centro una protagonista fragile, ma determinata, in un racconto dove la giustizia personale diventa una scelta estrema e pericolosa.

A seguire, sempre per il ciclo “Country Crime”, il thriller “Ida Red” (2021), diretto da John Swab e interpretato da un grande cast che comprende Josh Hartnett, Melissa Leo, Frank Grillo e Deborah Ann Woll.

La famiglia Walker ha il crimine nel sangue: Ida, matriarca malata e in prigione, guida ancora il figlio Wyatt, rapinatore e trafficante, e lo zio Dallas. Dopo un colpo fallito, la banda deve affrontare le autorità e il cognato Bodie, cercando di ottenere la libertà vigilata per Ida prima che sia troppo tardi.