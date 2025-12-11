Gli episodi 7 e 8 di “Un professore 3” stasera su Rai 1: la trama

In prima serata su Rai 1 torna “Un professore 3” con gli episodi “San Benedetto: ora et labora” e “Kollontaj e l’eros alato”: la trama

Giovedì 11 dicembre 2025 alle 21:25 su Rai 1 torna la terza stagione della fiction “Un professore”. Nell’episodio 7 “San Benedetto: ora et labora”, in gita a Montecassino, Simone scopre la verità sul lavoro di Thomas e si allontana da lui. Durante una spedizione notturna, Dante trova un momento per stare con Anita. Zeno si perde e il gruppo lo cerca. Thomas e Greta si ubriacano, mentre Laura, Luna e Matteo scelgono di sperimentare una relazione diversa.

Nell’episodio 8 “Kollontaj e l’eros alato”, dopo la gita, Greta è a disagio con Thomas, Simone è in crisi e Zeno non vuole più tornare a scuola. Manuel rischia l’anno e decide di reagire. La relazione a tre tra Laura, Luna e Matteo fallisce. Dante prova ad aiutare Alba ma peggiora tutto. Viola tenta una sorpresa per Leone senza riuscirci, mentre Anita fa i conti coi sentimenti per Dante.