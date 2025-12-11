Diffuso il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione: “Sono Mark Rosario”

Il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione: è estratto dalle immagini della bodycam di uno degli agenti impegnato nella ricerca del 27enne accusato dell’omicidio del Ceo di UnitedHealthCare, Brian Thompson

Più di un anno dopo l’omicidio del Ceo di UnitedHealthCare, Brian Thompson, è stato reso pubblico il video dell’arresto di Luigi Mangione in un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania. Un filmato parziale estratto dalle immagini della bodycam di uno degli agenti impegnato nella ricerca del 27enne accusato dei fatti di New York.

Nella clip, il giovane – che indossa cappellino e mascherina al volto- si presenta con un falso nome, dicendo di essere “Mark Rosario”. Poi fornisce ai due agenti un documento falso. La presenza di Mangione all’interno del McDonald’s era stata segnalata da un dipendente del fast food, al quale si erano rivolti alcuni clienti che sostenevano di averlo riconosciuto. Nei giorni successivi all’omicidio le immagini del sospettato erano state diffuse sui social e nelle tv.

Quanto mostrato nel video – nonché quanto trovato nello zaino di Mangione – potrebbero essere elementi importanti per il processo in corso, diventando prove centrali. La difesa, però, sostiene vadano esclusi perché ottenuti tramite una perquisizione illegale e senza che fossero notificati al ragazzo i suoi diritti.

