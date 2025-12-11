“Cronaca di una missione in Ucraina” è il nuovo libro del Portavoce UNICEF Italia Andrea Iacomini disponibile anche online

Il Portavoce dell’UNICEF Italia Andrea Iacomini presenta il suo nuovo libro “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”: la guerra raccontata attraverso la voce e gli occhi di chi la vive ogni giorno. Il libro è a cura di Daniela Maffuccini.

I diritti d’autore saranno devoluti ai progetti dell’UNICEF Ucraina.

Il libro, edito da People, nasce da una missione con l’UNICEF sul campo e offre un reportage narrativo in cui l’autore attraversa un paese ferito ma capace di resistere, dove la frase che dà il titolo al libro — “La forza sia con te”, pronunciata dalle app per gli allarmi aerei — scandisce il ritmo della vita quotidiana.

“L’Ucraina è un paese che vive un conflitto ormai da troppo tempo. Tanti bambini hanno visto la propria infanzia sconvolta. Il libro di Andrea Iacomini non è solo una testimonianza della vita durante la guerra, ma porta con sé una richiesta ben precisa: pace. I bambini e le famiglie dell’Ucraina hanno bisogno di pace. Ringrazio Andrea per aver deciso di donare all’UNICEF i diritti d’autore del suo libro, un gesto concreto di vicinanza alla popolazione ucraina” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia.

Sinossi: Il libro restituisce uno sguardo umano sulla guerra: città svuotate, rifugi pieni, melodia di un pianoforte nella notte, le parole taciute e quelle che non smettono di pesare. È un viaggio tra testimonianza e narrazione, tra la realtà della guerra moderna e la forza quotidiana di chi non rinuncia alla speranza.

L’autore: Andrea Iacomini (Roma, 1974) è giornalista e Portavoce nazionale dell’UNICEF Italia dal 2012. Laureato in Scienze Politiche alla LUISS, si è formato presso la Scuola di Giornalismo dell’Università di Tor Vergata e partecipa da oltre vent’anni a missioni e attività di cooperazione internazionale. Autore di articoli, saggi e monologhi teatrali, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno nella comunicazione delle emergenze umanitarie.

Il libro è già disponibile per l’acquisto in anteprima sul sito dell’editore People. In libreria sarà disponibile a partire da gennaio 2026.