Chiaré pubblica il nuovo singolo “Jesce sole”

Esce “Jesce sole”, il nuovo brano di Chiaré (Chiara Ianniciello) con la partecipazione di GNUT (https://found.ee/jescesole). Il brano anticipa il nuovo disco della cantautrice e contrabbassista salernitana, “SEI”, in uscita a gennaio 2026 per Four Flies Records. Il progetto è realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE.

“Jesce Sole è nato in un momento in cui avevo bisogno di speranza – è il commento di Chiaré – È arrivato di colpo, con testo, melodia e accordi, ma si è fermato a metà: avevo solo una strofa e un ritornello. Per mesi ho provato a completarlo, finché ho capito che quella seconda parte doveva scriverla qualcun altro. Così ho scritto a Gnut, uno dei miei cantautori preferiti. Ha accettato subito e insieme abbiamo dato forma a questo brano che parla di luce, attesa e rinascita”.

La voce di Chiaré, laureata in canto jazz e a breve anche in contrabbasso jazz, alterna lingua italiana e napoletano, su un tappeto sonoro nel quale si incontrano jazz, modernità e tradizione, dando vita a un sound delicato e irresistibile.

Lo scorso settembre Chiaré ha vinto la targa argento “Richiamo alla Tradizione Partenopea”, nell’ambito del “Musicante Award – Premio Pino Daniele”. Il legame col cantautore è segnato anche dalla partecipazione in “Nero a Metà”, il documentario di Marco Spagnoli e Stefano Senardi, dedicato a Pino. Chiaré, insieme ad Antonio D’Agata e Giulio Scianatico, accompagna i titoli di coda finali con una toccante versione in trio di “Jè sto’ vicino a te”.

A ottobre 2023 Chiaré ha vinto la XIXª edizione del Premio Bianca d’Aponte (vittoria assoluta e premio per la Miglior Composizione), vittoria alla quale è seguito il primo album, “Chiaré” (Four Flies Records, 2024)