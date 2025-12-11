A “Splendida Cornice” Jodie Foster, Davide Livermore, Fabrizio Bentivoglio

Stasera su Rai 3 torna il programma “Splendida Cornice”. Ospiti: Jodie Foster, Davide Livermore, Fabrizio Bentivoglio

Giovedì 11 dicembre, alle 21.20 su Rai 3, prosegue l’appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Tra gli ospiti d’eccezione, una delle più grandi interpreti del cinema mondiale, Jodie Foster, protagonista del nuovo film “Vita Privata”. Dal Teatro alla Scala di Milano, interviene il regista teatrale Davide Livermore. Mentre, tra i protagonisti in studio, l’attore e regista Fabrizio Bentivoglio con il suo libro “Piccolo almanacco dell’attore” e lo scrittore e sceneggiatore Donato Carrisi con il nuovo romanzo “La bugia dell’orchidea”. Spazio anche alla comicità con due volti amatissimi: Gene Gnocchi (Eugenio Ghiozzi) e Lillo (Pasquale Petrolo). E ancora, presenti il giornalista Riccardo Bocca, l’attrice Veronica Pivetti e Martina Carone, consulente di comunicazione.

A impreziosire la puntata, le performance dal vivo di Carlo Centemeri, insieme al soprano Barbara Costa, al basso Giorgio Valerio, alle percussioni di Andrea Morelli, e dei danzatori della Naima Academy (Jhoele Giuffrida, Tommaso Marengo, Yegor Cangiano) che, con coreografie di Matteo Addino, si esibiranno in un medley su Casatschok, Popoff e Tetris.

Gli spettatori, dotati di un’autocertificazione che li identifica nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — partecipano al confronto con gli ospiti in studio.

A garantire competenza e autorevolezza quattro esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e il docente di Medicina Interna Roberto Manfredini.

Completano la puntata la supervisione ortografica affidata ad Andrea Maggi, i reportage d’arte realizzati da Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” narrata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

“Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con: Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Sara Deiana, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone, Federico Vozzi. A cura di Antonella Vecchiariello, produttore esecutivo per ITV Movie Patrizia Riverso. Per la Rai: produttore esecutivo Michela Di Blasi capoprogetto Luisa Pistacchio, coordinatore editoriale Felice Cappa. La regia è di Alessandro Renna. Le scene di Maurizio Zecchin.