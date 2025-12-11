A “Elisir” oggi su Rai 3: perdita di memoria, quand’è il momento di allarmarsi?

Stamani su Rai 3 a “Elisir”: perdita di memoria, quand’è il momento di allarmarsi? In sommario anche le proprietà nutrizionali della melagrana

Dimenticare qualcosa o avere difficoltà a trattenere le informazioni può – a volte – farci preoccupare, portando il pensiero alle temute demenze. Ma quand’è il momento, davvero, di allarmarsi? Ed i tanto pubblicizzati integratori per la memoria possono aiutare? Ne parlerà il professor Giuseppe Paolisso, ordinario di Geriatria all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 11 dicembre alle 10.55 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, l’attenzione sarà concentrata sulla melagrana, un frutto tipico di questo periodo: può essere consumata da tutti? Al di là del gusto piacevole, quali sostanze contiene? Ad approfondire il tema sarà la professoressa Mirella Elia, nutrizionista all’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

A chiudere la puntata, lo spazio “Serena…mente” è dedicato al tema dell’ipocondria, ovvero quell’ansia eccessiva per la propria salute legata al ti-more di soffrire di malattie gravi. Farà chiarezza il professor Cristiano Crescentini, docente di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso l’Università di Udine.