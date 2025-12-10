Valeria Rinaldi & the Legend Gegé Munari Quartet al Teatro Ivelise

Valeria Rinaldi & the Legend Geg é Munari Quartet : i l jazz d ’ autore torna al Teatro Ivelise con un concerto che celebra storia, talento e vibrazioni senza tempo

Il Teatro Ivelise presenta il nuovo appuntamento della rassegna “Jazz in the Theatre”, in scena domenica 14 dicembre alle ore 19.00, con un concerto che promette emozione, virtuosismo e un tuffo nel cuore pulsante della tradizione jazz.

Protagonisti della serata sono Valeria Rinaldi, jazz singer dalla vocalità intensa e raffinata, e Gegé Munari, il batterista più celebre e longevo d’Italia: una vera leggenda vivente, con oltre settant’anni di carriera al fianco dei giganti della musica italiana e internazionale.

Un incontro artistico che riunisce esperienza, sensibilità e una complicità musicale capace di trasformare ogni brano in una storia da ascoltare.

Sul palco, insieme a loro, un quartetto d’eccezione:

Stefano di Grigoli (sax tenore),

Leonardo Borghi (pianoforte),

Enrico Mianulli (contrabbasso),

Gegé Munari (batteria),

Valeria Rinaldi (voce).

Il concerto propone un viaggio attraverso alcuni dei più amati standard jazz, reinterpretati con freschezza e profondità, in un dialogo continuo fra tradizione e contemporaneità.

La rassegna, ideata e curata da Valeria Rinaldi, conferma così la sua vocazione: portare sul palco del Teatro Ivelise performance che uniscono qualità artistica, storia e passione autentica.

Una serata pensata per chi ama il jazz nella sua forma più vera: intimo, vibrante, umano.

BIO

Jazz Singer, Vocal Coach

Lo studio del canto inteso come liberazione della voce è alla base del suo viaggio artistico e tutt’oggi motivo di continua ricerca personale.

La sua formazione artistica si fonda sullo studio e l’approfondimento della tradizione jazzistica americana, nel tentativo di ottenere un linguaggio personale, frutto della sinergia tra la sua provenienza culturale e gli studi musicali. Nel 2007 consegue la Laurea triennale presso l’università di Tor Vergata in Storia Scienze e Tecniche della Musica. Nel 2012 la Laurea Specialistica di Secondo Livello in “Jazz” presso il Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma. Ha studiato Canto Jazz con: Maria Pia De Vito, Bob Stoloff, Diana Torto, Cinzia Spata, Cameron Brown, Sheila Jordan, Barry Harris, Norma Winstone, Elisabetta Antonini, Marilena Paradisi, Barry Harris Kurt Elling, David Linx. Nel 2012 viene Pubblicato il suo primo lavoro discografico “Terranova”, in collaborazione con il pianista finlandese Karri Luhtala per la casa discografica Konkurssi Records di Helsinki. Nell’arco del 2014-2015 vengono incisi 3 suoi brani inseriti nel nuovo album di Emanuele Urso.

Attiva nella scena Jazz Italiana, collabora con molteplici formazioni con le quali ha partecipato a diversi festival tra cui: “Traktoritz Jazit” Festival 2010-2011-2012 (Finlandia), Terastamo Jazz Luglio 2016 (Finlandia), Gaeta Jazz agosto 2016 con Rinaldi Luhtala jazz Project. Festival Internazionale Swing “Hep Cats Holiday” 2014-2015-2016 (Inghilterra), “Harlem” Maggio 2015 (Lituania) con l’orchestra di Emanuele Urso.