“The Queen” con il premio Oscar Helen Mirren su Rai Movie: la trama del film

Un appassionato ritratto d’autore della regina Elisabetta II di Winsor, e dei mesi tormentati in cui perse la vita la ex nuora Diana: è “The Queen – La regina”, in onda su Rai Movie per mercoledì 10 dicembre, alle 21.10. Nel 1997, nel Regno Unito, dopo 18 anni di amministrazione dei conservatori, viene eletto primo ministro il laburista Tony Blair.

La regina conferisce l’incarico con freddezza al nuovo premier, e dopo poche settimane dovrà affrontare una tragedia inattesa: Diana Spencer, ex moglie del figlio Carlo, perde la vita in un incidente stradale a Parigi. Il popolo inglese adorava Lady D, e la regina dovrà riconquistare l’affetto dei suoi sudditi, oltre a riconciliarsi con il nuovo capo del governo. Sei candidature all’Oscar e una statuetta per Helen Mirren, che riesce, con la sua Elisabetta, ad animare un personaggio tormentato e irresistibile.