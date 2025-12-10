Stasera su Rai 2 “Con Air”, crimine ad alta quota: la trama del film

Emozioni continue e suspence in “Con Air”, di Simon West, in onda mercoledì 10 dicembre alle 21.20 su Rai 2. La Con Air è la divisione del servizio federale americano addetta al trasporto aereo dei detenuti. Cameron Poe, appena rilasciato per buona condotta, viene imbarcato su uno di questi voli: a destinazione lo aspettano la moglie Tricia, la figlioletta che non ha mai visto e un futuro da ricostruire.

Si trova però a viaggiare insieme ai peggiori delinquenti del sistema penale statunitense: fra loro il genio del crimine Cyrus Grissom, che ha progettato un dirottamento e un’evasione. Per Cameron è il momento di passare, definitivamente, dalla parte dei buoni. Non solo un thriller, ma un’occasione per tutto il cast di dare una bella prova corale: oltre a Nicholas Cage, perfettamente a suo agio nei panni dell’eroe involontario, c’è un cattivo da manuale, John Malkovich, con John Cusak e Steve Buscemi che completano un cast assai convincente.