Simona Tagli in web-tv su Rete NeTVision con “Sex Over 60”

La nuova edizione di “Sex Over 60”, il programma ideato e curato da Simona Tagli, andrà in onda su Rete NeTVision a partire dal 23 dicembre 2025

Debutta il 23 dicembre “Sex Over 60”, il format web-televisivo ideato e condotto da Simona Tagli, in arrivo sulla piattaforma digitale Rete NeTVision. Un progetto innovativo che affronta con delicatezza, profondità e ironia un tema spesso ignorato: la sessualità e l’affettività dopo i sessant’anni. Realizzato negli studi di Milano e arricchito da ospiti, testimonianze e momenti di confronto, Sex Over 60 non è soltanto un programma: è un movimento culturale che promuove libertà, autostima e consapevolezza, restituendo dignità e rappresentazione a una fascia d’età ancora troppo poco raccontata. Simona Tagli porta sullo schermo tutta la sua maturità, il suo fascino e la sua visione: «La bellezza non ha età e il desiderio non scade» — questo il messaggio centrale del format, che invita a guardare la vita adulta come una stagione ricca di energia, curiosità e possibilità. Il format si integra con il canale YouTube di Simona Tagli, diventando così un ecosistema digitale pensato per offrire informazione, supporto, contenuti originali e un luogo di confronto accessibile a tutti.

Nata a Milano il 22 febbraio 1964, Simona Tagli cresce tra danza, studio e disciplina. Formata alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e laureata in Architettura, unisce rigore, creatività ed eleganza. Debutta in TV negli anni ‘80 con Popcorn e raggiunge la popolarità con Drive In, per poi prendere parte a programmi storici come Domenica In, Colombiadi, Castrocaro e Giochi senza frontiere. Nel 2011 decide di allontanarsi dal piccolo schermo e dedicarsi a un progetto imprenditoriale personale: un salone di bellezza innovativo a Milano. Torna nel 2024 con il Grande Fratello, dove mostra un lato più intimo, vero e vulnerabile, conquistando un nuovo pubblico. “Con Sex Over 60”, Simona apre un nuovo capitolo: un racconto di coraggio, evoluzione e femminilità consapevole, che diventa voce e punto di riferimento per una comunità in crescita.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063715697167

Instagram:https://www.instagram.com/netvision.magazine?igsh=MTY5Ymg2aWhnYnBseQ==

Sito ufficiale: www.retenetvision.com