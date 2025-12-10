Oroscopo di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Questo sabato ha tutte le sembianze di un pesante lunedì: l’attenzione è ancora concentrata sul lavoro, così i sentimenti potrebbero eclissarsi. La Luna in quadratura fa tremare il nostro autocontrollo: probabili liti in famiglia per futili motivi.
Toro
Un lavoretto domestico rimandato da troppo tempo ci regala momenti di comunione con i nostri cari. In serata, se possiamo, dedichiamoci alla mondanità. Grazie alla Luna in Cancro, i rapporti appena nati vivono momenti di intensa passione e dolcezza.
Gemelli
Proviamo a intervenire con successo in un caso fra parenti, che sembra essersi arenato per mancanza di dialogo. Il carisma ci viene in aiuto. Dobbiamo prendere in considerazione alcune proposte, che comportano dei cambiamenti futuri importanti.
Cancro
Proponiamo al consueto gruppo di amici una gita fuori porta: l’aria natalizia che si respira già in certi paesini è davvero magica e rinvigorente. Stiamo dando prova di grande coraggio, affrontando con lucidità e determinazione una crisi di coppia.
Leone
Illuminato da una felice intuizione, quel progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Valutiamo con massima cura il luogo magico dove poter organizzare una romantica fuga d’amore.
Vergine
La Luna in Cancro allevia i dissapori in casa. Il consueto rigore va smussato, senza però snaturare la nostra inclinazione alla razionalità. La relazione affettiva si può fare più seria, se sappiamo essere comprensivi, sinceri e disponibili come sempre.
Bilancia
La Luna in quadratura non ci facilita nelle faccende domestiche, tutto sembra faticoso e ripetitivo. Rompiamo gli schemi con un’uscita alternativa. Un colloquio con un amico sincero ci sprona a un pensiero lucido e sensibile, nonché ad azioni più equilibrate.
Scorpione
L’ottima capacità di relazione, in sinergia con il trigono della Luna, ci aiuta ad allargare il giro delle conoscenze. Sfruttiamo ogni opportunità. La delicata e preziosa attenzione a sentimenti e stati d’animo altrui ci rende amici fidati e amanti appassionati.
Sagittario
Se oggi, alle prese con una questione spinosa, facciamo leva sulla tenerezza, tutto diventa più facile. Una serata stimolante, ci aspettano incontri intriganti. Con un po’ di tolleranza, riusciamo a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco.
Capricorno
Negli ultimi tempi abbiamo trascurato gli affetti e il clima tra le mura di casa si è fatto conflittuale. Dedichiamo questo fine settimana ai nostri cari. Con la Luna in opposizione, meglio fare un passo indietro rivedendo la comunicazione con chi ci è vicino.
Acquario
Momento positivo nell’ambito delle amicizie, utile per recuperare un vecchio rapporto: ascoltiamo i consigli di chi in passato ci ha sostenuto. Con la persona amata siamo molto dolci. Coroniamo un bel sabato con una cena romantica e dei fiori.
Pesci
Indecisi fra un’uscita al cinema con gli amici o un aperitivo con una nuova conquista? La Luna in Cancro ci spinge verso l’opportunità più ghiotta. Cerchiamo di essere gentili con i colleghi, evitando di scambiare per offese delle critiche costruttive.