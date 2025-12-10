“Never Meet” di Gayà: la hit dance torna in una versione moderna firmata Dino Brown

La hit dance “Never Meet” torna in una versione moderna: la voce inconfondibile è quella di Gayà, mentre il sound fresco e attuale porta la firma di Dino Brown

Su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radiofonica torna a far ballare uno dei brani più amati della dance italiana: per il 25° Anniversario dalla sua prima pubblicazione, rivive l’iconico inno dance Never Meet.

Gayà & Dino Brown – Never Meet (Official Video):

https://youtu.be/ChrhmYUuU4I?si=-oGeRu0K9SPjsEPC

Per l’occasione l’apprezzato dj producer e speaker presenta una versione dall’atmosfera magica e accattivante. Una rilettura moderna che mantiene intatta l’identità originale di questo successo indimenticabile.

Nato dalla visione artistica del compositore toscano Marco Mazzantini e lanciato da J&Q Records, il progetto Gayà ha collezionato una hit dopo l’altra tra gli anni ’90 e 2000, diventando una delle pietre miliari della dance made in Italy.

Never Meet è stato pubblicato su etichetta REVAMP. Neonata label specializzata in dance che oltre a distribuire e promuovere la nuova musica di alcuni dei nomi più autorevoli di genere individua la sua missione nella riscoperta, acquisizione e digitalizzazione di importanti cataloghi non ancora presenti sulle piattaforme musicali; tra i tanti spicca proprio J&Q Records, responsabile tra tutti del successo di Gayà con hit indimenticabili come It’s Love, Shine On Me, I Keep On Dreaming e Never Meet.