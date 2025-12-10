Millennials e famiglie alla ricerca di nuove mete sciistiche su Airbnb

Airbnb presenta una nuova fotografia delle preferenze invernali degli italiani: sempre più viaggiatori stanno scegliendo la neve in modo diverso

Airbnb presenta una nuova fotografia delle preferenze invernali degli italiani: sempre più viaggiatori stanno scegliendo la neve in modo diverso, privilegiando località autentiche, paesaggi incontaminati e borghi lontani dalle mete più celebri.

Secondo i dati della piattaforma, i Millennials – oggi protagonisti della domanda invernale – rappresentano circa il 40% delle ricerche per la settimana bianca e guidano un nuovo modo di vivere la montagna, spesso in compagnia di famiglia e amici. Quasi 4 italiani su 5 cercano soggiorni fino a 6 giorni, mentre oltre il 20% desidera alloggi spaziosi in grado di accogliere fino a 10 ospiti, per condividere momenti e costi.

Tra le destinazioni emergenti spiccano l’Abruzzo e il Molise, con un forte aumento di interesse per Castel di Sangro e Campitello Matese, seguiti dai Monti Sibillini delle Marche e dall’Appennino Campano. Luoghi meno battuti che stanno conquistando una nuova generazione di viaggiatori in cerca di quiete, natura e autenticità, in un contesto in cui le località olimpiche e paralimpiche continuano a registrare una crescita di attenzione senza precedenti.

Di seguito una selezione di alloggi situati in alcune delle regioni protagoniste di questa riscoperta della montagna italiana, perfetti per chi desidera vivere l’inverno lontano dalle folle e vicino all’essenza dei nostri paesaggi:

