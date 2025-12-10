Lutto nel mondo della letteratura: morta a 55 anni Sophie Kinsella, l’autrice di “I Love Shopping”

Morta a 55 anni Sophie Kinsella: la scrittrice di best seller tra le più famose al mondo, si è spenta oggi a causa di un tumore al cervello che le era stato diagnosticato nel 2022

È morta Sophie Kinsella. L’autrice di best seller tra le più famose al mondo, si è spenta oggi a causa di un tumore al cervello che le era stato diagnosticato nel 2022, a soli due giorni dal suo 56esimo compleanno. Ad annunciarne la scomparsa, sono stati i familiari con un post sul suo profilo Instagram: “Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l’amore ricevuto. Ci mancherà tantissimo, i nostri cuori sono spezzati”.

CHI ERA SOPHIE KINSELLA

Nata a Townley (Inghilterra) nel 1969, Sophie Kinsella il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham, viveva a Londra con il marito e i suoi cinque figli. Autrice di best seller, il successo è arrivato nel 2000 con il primo romanzo della serie ‘I love shopping’, cui ne sono seguiti altri otto, tutti con protagonista l’amatissima Becky Bloomwood. Dal 2003 ha inoltre pubblicato ‘Sai tenere un segreto?’, ‘La regina della casa’ (2005), ‘Ti ricordi di me?’ (2008), ‘La ragazza fantasma’ (2009), ‘Ho il tuo numero’ (2011), ‘Fermate gli sposi!’ (2013), ‘Dov’è finita Audrey?’ – il suo primo romanzo young adult (2015) -, ‘La mia vita non proprio perfetta’ (2017), ‘Sorprendimi!’ (2018), ‘La famiglia prima di tutto!’ (2019), e ‘Amo la mia vita’ (2020) e ‘Attenti all’intrusa!’ (2021). Dal 2018 ha scritto la serie per bambini ‘Io e Fata Mammetta’.

Nel 2022 le era stato diagnosticato un glioblastoma cerebrale per cui ha affrontato un intervento chirurgico, seguito da mesi di cure oncologiche. È stata lei stessa ad annunciare pubblicamente la sua malattia, scatenando una ondata di solidarietà e affetto da parte dei suoi fan.

