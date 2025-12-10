Le trattative per la pace in Ucraina a “ReStart” oggi su Rai 3

Le trattative per la pace in Ucraina al centro della puntata di “ReStart” oggi su Rai 3. Poi il punto sul crescente divario tra ricchi e poveri in Italia

Dopo gli incontri a Londra e a Bruxelles, Zelensky è a Roma. Tra i nodi più delicati sul tavolo: il futuro dei territori occupati dalla Russia e le garanzie di sicurezza per l’Ucraina. È possibile trovare una convergenza con gli Stati Uniti? Nella puntata di “ReStart”, in onda mercoledì 10 dicembre alle 9.45 su Rai 3, Annalisa Bruchi ne parlerà con Aldo Cazzullo, vicedirettore del “Corriere della Sera”, Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale, Paolo Capitini, Generale dell’Esercito e docente di Storia militare.

Al centro della seconda parte del programma, invece, il crescente divario tra ricchi e poveri in Italia. Il 59° Rapporto Censis fotografa un Paese sempre più anziano e povero che fatica ad arrivare a fine mese e in cui la ricchezza delle famiglie è diminuita dell’8,5% negli ultimi quindici anni. Chi ha perso di più? Tra gli ospiti: Andrea Cangini, segretario generale Fondazione Einaudi; Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis; Marco Revelli, sociologo; Fabio Dragoni, giornalista “La Verità”; Rosario Trefiletti, presidente Centro consumatori Italia.