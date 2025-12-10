“It’s a Wonderful Knife” in prima assoluta su Rai 4: la trama del film

Mercoledì 10 dicembre in prima serata Rai 4 propone in prima visione assoluta “It’s a Wonderful Knife”, horror natalizio: la trama
Mercoledì 10 dicembre in prima serata Rai 4 propone in prima visione assoluta “It’s a Wonderful Knife”, horror natalizio che rilegge in chiave slasher il classico immaginario de “La vita è meravigliosa”. Winnie Carruther è un’adolescente che un anno prima aveva salvato la propria città da un serial killer vestito mascherato.
Oggi però nulla è come dovrebbe essere: Winnie si sente invisibile, incompresa e intrappolata in una vita che non le appartiene. Quando esprime il desiderio di non essere mai esistita, si ritrova catapultata in una realtà alternativa in cui l’assassino non è morto e continua indisturbato a mietere vittime.