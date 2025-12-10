In radio e in digitale “Blu”, il nuovo singolo di Alice Blasi

Arriva anche in rotazione radiofonica “Blu” il nuovo singolo di ALICE BLASI già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming

“Blu” è un brano leggero e luminoso, nato per trasmettere un messaggio universale di amore verso ciò che ci circonda e verso la vita stessa. Il pezzo racconta quei momenti in cui ci si sente sopraffatti da voci e sguardi pronti a giudicare, ricordando che, anche quando tutto sembra buio, esiste sempre la possibilità di ridipingere il mondo con i propri colori: «E se poi il mondo è buio, dipingilo tu». La canzone invita a riscoprire la luce che ciascuno porta dentro di sé, anche quando il nero sembra dominare ogni prospettiva. La vita, in “Blu”, assume i tratti di un gioco: il tempo scorre in fretta e vola via, ma proprio per questo è importante non limitarsi a guardare da spettatori. Bisogna restare in gioco, con gli occhi aperti e lo sguardo rivolto dritto al cielo.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Era notte e una melodia continuava a girarmi in testa. Alla fine, presi in mano una chitarra un po’ scordata e iniziai a canticchiare ciò che oggi sarebbe diventata “Blu”. Fu il primo brano che scrissi, la prima volta in cui ogni mio pensiero trovava spazio tra le note di quella melodia. Da allora ho capito la vera bellezza della musica: un luogo in cui ognuno può trovare il proprio posto.

La musica non esclude, non divide; accoglie ogni sfumatura, ogni colore. E spero che, tra queste sfumature, possiate ritrovarvi anche voi e che i colori di “Blu” diventino, almeno un po’, anche i vostri».

Ascolta ora il singolo “BLU”: https://found.ee/8LMnJi

Il videoclip di “Blu”, diretto da Gianluca Scalia e prodotto da Kemedia, amplifica il significato del brano attraverso una fotografia che esalta il colore che dà il titolo alla canzone. Il lavoro visivo del regista si distingue per un linguaggio cinematografico contemporaneo, capace di valorizzare la presenza scenica dell’artista e di trasportarla in un contesto emozionale sospeso tra realtà e immaginazione.