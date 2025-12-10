Alessandro Aresu cura la prima edizione italiana dei testi in cui Gordon E. Moore delinea la famosa “legge che muove il mondo”

Arriva in libreria La legge che muove il mondo di Gordon E. Moore. Il libro, curato da Alessandro Aresu, autore anche di un importante saggio introduttivo, raccoglie per la prima volta in edizione italiana i principali saggi con cui a partire dagli anni Sessanta fino agli anni Duemila Moore, il co-fondatore di Intel, delinea la “legge” che porta il suo nome.

La Legge di Moore rappresenta un tassello fondamentale dell’economia mondiale, ed ha affiancato in modo decisivo lo sviluppo dell’industria dei semiconduttori che, oggi, è la base di ogni aspetto della vita digitale, ma anche un elemento di cruciale competizione politica: «La digitalizzazione del mondo è la “semiconduttorizzazione” del mondo» ricorda Aresu.

«L’industria dei semiconduttori è diventata la più grande industria manifatturiera degli Stati Uniti, misurata in termini di valore aggiunto», scrive Moore, e «l’industria elettronica, considerata a livello mondiale, è la più grande industria manifatturiera che esista».

Questo libro è necessario per comprendere le origini e l’espansione di quell’industria che sta letteralmente stravolgendo non solo le nostre economie ma, attraverso l’intelligenza artificiale, proprio la nostra relazione con il mondo. Gli scritti di Moore e il lungo saggio introduttivo di Aresu rappresentano, quindi, una guida fondamentale per orientarsi sia nel presente che stiamo vivendo, sia nel futuro del nostro stesso sviluppo.

Gordon E. Moore (1929-2023), ricercatore, scienziato, imprenditore e informatico, è stato co-fondatore della Intel nel 1968, azienda presso cui è rimasto fino alla pensione nel 2001. Con la moglie Betty ha svolto un’ampia attività filantropica sulla scienza con la Gordon and Betty Moore Foundation.

Alessandro Aresu (1983) è consigliere scientifico della rivista «Limes» e autore di vari libri sulla relazione tra economia, politica e tecnologia. È stato consulente e consigliere di diverse istituzioni, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri (governo di Mario Draghi).

Gordon E. Moore, La legge che muove il mondo, a cura di Alessandro Aresu, Liberilibri 2025, collana Altrove, pagg. LXX-86, euro 16.00, ISBN 979-12-80447-55-5.