Il gessato veste la camera da letto: gli arredi esclusivi firmati Ludovica Mascheroni

Ludovica Mascheroni svela la nuova camera da letto “Prissy”: arredi dal sapore sartoriale nel nome dell’alta manifattura italiana

Ludovica Mascheroni svela la nuova camera da letto “Prissy”: arredi dal sapore sartoriale nel nome dell’alta manifattura italiana. Il dettaglio di stile? Il gessato che, a sorpresa, entra nella camera da letto e veste gli arredi come un gentleman d’altri tempi.

Attingendo dal mondo della moda, l’azienda italiana specializzata in arredamento di alta gamma, reinterpreta così l’iconico motivo caratterizzato da sottili linee verticali e simbolo di eleganza formale, trasformando lo spazio più intimo della casa in un rifugio di stile e raffinatezza.

Ogni creazione racconta la visione di Ludovica Mascheroni: maestria artigianale, lusso sussurrato, sobria contemporaneità. Una perfetta armonia tra tradizione e innovazione in cui dettagli sartoriali, linee essenziali, e materiali pregiati danno vita ad ambienti raffinati e allo stesso tempo caldi e accoglienti. È questa l’essenza autentica dello stile Ludovica Mascheroni, dove il fascino del passato incontra la modernità più elegante.

Nicchie guardaroba:

Le nicchie per il guardaroba presentano una struttura in rovere e frassino rivestita in pelle nabuk color avorio. Sullo schienale le essenze lignee, frassino sbiancato e rovere, si alternano verticalmente per dare vita a un elegante effetto gessato. Nelle spalle della nicchia trovano posto dei piccoli scomparti pensati per accogliere oli essenziali profumati. All’interno di ciascun scomparto è presente un supporto in legno sul quale versare alcune gocce: il legno assorbe l’essenza e la rilascia gradualmente, diffondendo il profumo in modo naturale e discreto all’interno del guardaroba.

Letto:

Struttura in legno rivestita in prezioso tessuto cashmere gessato avorio e grigio con maxi-cuscini come schienale, sempre in tessuto cashmere gessato. A completo dell’arredo letto, l’ampio plaid in cashmere gessato avorio e grigio.

Poltroncina:

Struttura in legno rivestita in prezioso tessuto cashmere gessato avorio e grigio.

Comodini:

Struttura in legno rivestita in prezioso tessuto cashmere gessato avorio e grigio. Il design richiama lo stile barocco reinterpretato in chiave contemporanea. Dettaglio decorativo a nodo sul cassetto che conferisce un tocco originale alla funzionalità della maniglia.

Ludovica Mascheroni propone l’essenza del vero metodo artigianale che consente di percepire l’arte del saper fare in ogni sua creazione. La produzione di Ludovica Mascheroni, infatti, è completamente affidata alle esperte mani artigiane dell’azienda, i materiali scelti sono di grande pregio e il design rappresenta un percorso fatto di passioni e saperi finemente coordinati in ogni più piccolo dettaglio. Forme pulite, nuances calde e luminose, linee eleganti. Tutto nel brand Ludovica Mascheroni è studiato e realizzato con il fine ultimo della perfezione assoluta, per sorprendere anche il cliente più attento ed esigente.

LUDOVICA MASCHERONI

FLAGSHIPSTORE: Via Gesù 13, Milano

HEADQUARTER: Via Don Luigi Fumagalli 97/99, Mariano Comense (Como)

SHOWROOM MEDA: Via Cadorna 21, Meda (Monza Brianza)

www.ludovicamascheroni.it