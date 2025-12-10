Gruppo Teddy sceglie Disclosers per le attività di PR e media relations

Gruppo Teddy (www.teddy.it), uno dei leader internazionali nel settore dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, sceglie Disclosers per le attività di PR e media relations

Il Gruppo Teddy (www.teddy.it), uno dei leader internazionali nel settore dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, ha scelto di affidare le sue attività di PR e Media Relations a Disclosers, boutique indipendente di PR e media relations nata a Milano nel 2019.

L’obiettivo della collaborazione è quello di consolidare la reputazione e il posizionamento del Gruppo grazie a una narrazione che racconti l’impatto sociale positivo e la capacità di creare una comunità inclusiva, valorizzando il purpose e i messaggi chiave che da sempre guidano il Gruppo. Il valore strategico di questa collaborazione risiede nella volontà di rendere la voce di Teddy distintiva sul mercato, sottolineando il suo forte impegno sociale.

“Vestire il mondo di bellezza e accoglienza, favorendo la realizzazione personale”: è questo il Purpose del Gruppo che esprime tutto quello in cui l’azienda crede e per cui lavora ogni giorno, proseguendo un cammino che nasce dal Sogno del suo fondatore, Vittorio Tadei.

Nato nel 1961 a Rimini, il Gruppo Teddy ha saputo trasformarsi nel tempo in un colosso internazionale: oggi è presente in oltre 80 paesi, con una rete composta da negozi monomarca diretti e in franchising, contando più di 800 punti vendita. Solo nel 2025 ha aperto 120 punti vendita e ha raggiunto un fatturato di 735 milioni di euro, con una crescita del 7,5%.

“Gruppo Teddy, nasce da un sogno imprenditoriale profondamente umano e che ancora oggi misura il proprio successo attraverso l’impatto positivo sulle persone e sulle comunità. La comunicazione, quindi, non è soltanto uno strumento: è una responsabilità. Con Disclosers costruiremo una strategia di PR che ci permetterà di raccontare con ancora maggiore coerenza e autenticità ciò che siamo e ciò che desideriamo costruire ogni giorno per rendere ancora più distintiva la voce di Teddy, valorizzando il nostro Purpose e la nostra visione di un mondo più inclusivo, accogliente e capace di offrire reali opportunità di crescita.” – commenta Matteo Lessi, direttore Comunicazione Corporate del Gruppo Teddy.