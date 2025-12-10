David Rossi è stato ucciso: lo dimostra la nuova super perizia

Caso David Rossi, una nuova perizia basata su una simulazione digitale sostiene che per come il corpo è caduto non potrebbe essersi trattato di suicidio. La figlia: “Ora lo dice la scienza, è stato ucciso”

Non un gesto suicida, ma un omicidio: David Rossi non si sarebbe lanciato dalla finestra del suo ufficio ma sarebbe stato lasciato cadere da qualcuno, qualcuno che fino a un istante prima lo teneva per un polso. La vicenda è quella del dirigente della banca Mps che morì nella notte del 6 marzo 2013 a Siena: il caso venne quasi subito classificato come un suicidio, pur con tanti dubbi e indagini a tutto campo. La famiglia del manager ha sempre respinto l’ipotesi del suicidio, che venne successivamente ‘certificata’ dalla perizia dell’Università La Sapienza, presentata dai Carabinieri del Ris nel 2022 su incarico del Parlamento. La parte finale della caduta di Rossi venne immortalata da un video girato da una telecamera di sorveglianza della strada sottostante, che puntava proprio nel punto in cui il corpo è atterrato. Ora potrebbero esserci importanti novità: nella puntata di ieri sera delle Iene è stata una nuova perizia in 3D, secondo cui David Rossi sarebbe stato trattenuto per un polso, il polso sinistro, e poi lasciato precipitare nel vuoto. Quella notte, gli inquirenti trovato rotto il cinturino dell’orologio che Rossi indossava al polso sinistro.

LA PERIZIA DI BASA SU UNA SIMULAZIONE DIGITALE

La nuova perizia è stata realizzata dall’ingegnere forense Giuseppe Monfreda, che ha lavorato sul caso con una simulazione digitale realizzata con un manichino antropomorfo virtuale, calibrato sul corpo di Rossi. per Monfreda il suicidio non sarebbe la conclusione giusta. Nella ricostruzione dell’ingegnere contano elementi di di fisica: massa, peso, traiettoria. Per il modo e per la posizione in cui il corpo è caduto, secondo il perito, non può essersi lanciato: sarebbe stato trattenuto e poi lasciato precipitare nel vuoto. “Oggi non parliamo più di opinioni, lo dice la fisica. Mio padre è stato ucciso”, ha commentato la figlia di David Rossi, Carolina Orlandi.

