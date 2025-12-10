Altro schiaffo per Trump: Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami

Mamdani ha aperto una breccia nell’America Trumpiana. E ci si è infilata anche Eileen Higgins, la nuova sindaca di Miami, la città più rilevante della Florida per 30 anni roccaforte dei Repubblicani. Si è imposta con il 59,3 per cento dei voti sul Repubblicano Emilio González, candidato sostenuto apertamente da Trump e dal governatore Ron DeSantis.

Sessantun anni, Higgins segna una tripla svolta per la città: è la prima donna a diventare sindaca, la prima non ispanica e la prima esponente del Partito Democratico a vincere dal 1997. Per quasi tre decenni, infatti, Miami era rimasta stabilmente sotto amministrazioni repubblicane. Il risultato rappresenta un segnale politico di peso per i Democratici a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, soprattutto in un territorio cruciale come la contea di Miami-Dade, a larga maggioranza ispanica.

La stessa contea, storicamente incline a sostenere i Democratici, aveva fatto notizia nel 2024 per aver premiato Trump contro la candidata del partito, Kamala Harris. La vittoria di Higgins indica dunque un possibile riallineamento dell’elettorato locale e aggiunge un tassello significativo alla partita nazionale che si giocherà in autunno.