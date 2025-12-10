A “Nuovi eroi” stasera su Rai 3 la storia di Armando Punzo

Armando Punzo approda nel 1985 al carcere di Volterra, dove fonda una compagnia teatrale con i detenuti: la sua storia raccontata da Nuovi Eroi oggi su Rai 3

Armando Punzo, è nato a Cercola (NA) e vive fin da piccolo l’esigenza di evadere dal suo luogo di nascita. Ribelle e indipendente, si allontana presto dai modelli tradizionali, avvicinandosi alla musica e al teatro, che scopre come vocazione profonda.

Dopo varie esperienze artistiche, approda nel 1985 al carcere di Volterra, dove fonda una compagnia teatrale con i detenuti. Inizialmente visto con sospetto, conquista la fiducia di tutti grazie alla sua dedizione. Il suo lavoro trasforma il carcere in un laboratorio di libertà interiore, dove generare umanità e immaginazione, anche nel luogo più chiuso di tutti.

La grande dedizione a questo progetto e ai suoi allievi gli è valsa l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Una storia al centro di “Nuovi eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinalele e la voce narrante di Veronica Pivetti, in onda mercoledì 10 dicembre alle 20.15 su Rai 3.