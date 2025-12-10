A “Elisir” stamani su Rai 3 l’importanza della funzione renale

La funzione renale, ovvero la capacità dei reni di filtrare il sangue per eliminare scorie, regolare gli equilibri idro-salini e svolgere funzioni endocrine a Elisir stamani su Rai 3

La funzione renale, ovvero la capacità dei reni di filtrare il sangue per eliminare scorie, regolare gli equilibri idro-salini e svolgere funzioni endocrine. Una capacità che viene valutata con l’esame delle urine. Se ne parla a “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 10 dicembre alle 10.55 su Rai 3. Quali sono i valori che indicano la salute di questi organi e ogni quanto tempo andrebbe verificata? A far chiarezza sul tema è il dottor Dario Manfellotto, medico internista all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma.

La rubrica “È vero che?” è dedicata alla respirazione, una funzione ovviamente fondamentale alla vita che spesso, invece, viene considerata solo un semplice automatismo. Il professor Claudio Micheletto, Presidente dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, spiegherà quali sono le caratteristiche di una respirazione sana e quale invece la sintomatologia rivelatrice di possibili disturbi.

Nello spazio “ABC della salute”, infine, si parla dell’ecografia: come funziona e quando si rende necessario quest’esame? Risponderà alle domande in studio il professor Vito Cantisani, Ordinario di Radiologia alla Sapienza Università di Roma.