“Ti regalo un desiderio” è il nuovo libro del Dr. Charlie Fantechi

Fuori “Ti regalo un desiderio” il nuovo libro del Dr. Charlie Fantechi per tornare a occuparci dei nostri desideri più autentici

Fare, organizzare, essere genitori, figli e professionisti ineccepibili sono le parole d’ordine della nostra quotidianità; per perseguirle ci stiamo progressivamente disabituando a desiderare.

Ma i desideri non scompaiono, si silenziano nel nostro inconscio. Se restano inascoltati troppo a lungo la nostra vita perde di senso.

Finché, un giorno, ci accorgiamo che manca qualcosa: non un bisogno materiale, ma una direzione.

È da questa consapevolezza che nasce “Ti regalo un desiderio”: non un racconto, ma un’esperienza progettata per riattivare la nostra capacità di ascolto e riportarci al centro della nostra vita.

Il libro si apre con una domanda semplice e potente: “Che cosa desideri davvero?”.

Da qui prende vita un percorso guidato, passo passo, ma accessibile a tutti, capace di accompagnare il lettore verso la scoperta – e la realizzazione – del proprio desiderio più autentico.

“Questo metodo”, spiega il Dr. Fantechi, “lavora su più livelli – conscio, inconscio ed energetico – e allinea ciò che siamo oggi con ciò che vogliamo diventare. Dopo una prima parte introduttiva, il lettore incontrerà una formula suggestiva, ipnotica, che dovrà leggere, senza necessariamente comprenderla, come un mantra, per 7 giorni consecutivi. Grazie a questo rituale potrà esaudire un desiderio. Uno soltanto, ma quello che conta davvero”.

Pensato come un manuale pratico, offre istruzioni chiare, da seguire una pagina dopo l’altra, senza la necessità di avere competenze di meditazione o spiritualità: è un invito a riscoprire la forza dei desideri, a riaccendere la bussola interiore e a concedersi la possibilità di cambiare, davvero, la traiettoria della propria vita.

Ti regalo un desiderio

Editore: Bookness

Pagine: 112 – 11x17cm

EAN13: 9791257620028

Prezzo: 9,90 €

Per acquistarlo: Ilgiardinodeilibri.it