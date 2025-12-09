“The Missing” con Tommy Lee Jones e Cate Blanchett stasera su Rai 5: la trama

Il western “The Missing”, tratto dal romanzo di Thomas Edison, in onda martedì 9 dicembre alle 21.20 su Rai 5: la trama
Un film ambientato nelle terre selvagge del Nuovo Messico del 1885: è il western “The Missing”, tratto dal romanzo di Thomas Edison, in onda martedì 9 dicembre alle 21.20 su Rai 5. Il film, diretto da Ron Howard, racconta la storia di Maggie Gilkeson che, per ritrovare la figlia rapita dagli Apache, stringe alleanza con il proprio padre, da tempo assente. Nel cast, Tommy Lee Jones, Cate Blanchett, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Aaron Eckhart.