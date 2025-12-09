Oroscopo di oggi, martedì 9 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 9 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Grazie all’abile maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio fra parenti, riportando pace e armonia con palese sollievo di tutti. Una proposta di entrare in società va valutata con estrema attenzione, potrebbe essere vantaggiosa.
Toro
Notizie intriganti e nuovi stimoli professionali ci rendono attivi. Incoraggiamo il bisogno di movimento, riprendendo quel corso di danza caraibica. La curiosità ci mette nei pasticci, se siamo soli. A forza di esplorare, potremmo finire in un labirinto.
Gemelli
La professione gira per il verso giusto. La nostra attitudine al controllo ci rende affidabili e rassicuranti agli occhi dei colleghi. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Diamo spazio alla meditazione e all’arte.
Cancro
Prestiamo attenzione ai rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici per non suscitare inutili gelosie e rivalità controproducenti. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per raggiungere i traguardi sperati.
Leone
Se non siamo convinti della piega presa da una storia, basta vivere di più alla giornata e spingerla dove desideriamo, senza complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Una presenza salvifica nella fase che stiamo attraversando, godiamoceli.
Vergine
Alcuni disguidi sentimentali sono acuiti dalla Luna in quadratura: nella relazione tendiamo a tralasciare l’altro, pur di emergere. Preoccupazioni lavorative che incupiscono il clima familiare: proviamo a lasciare i problemi fuori di casa.
Bilancia
La Luna in trigono ci rende produttivi e creativi. È il momento ideale per portare a termine alcune incombenze domestiche che rimandiamo da tempo. Combattiamo la tristezza di un amore passato a suon di musica e di acquisti sfrenati, ma occhio alle finanze.
Scorpione
Teniamo le antenne dritte e pronte a captare emozioni, pensieri e stati d’animo altrui, quasi per magia. Facciamone buon uso nei rapporti sociali. Dedichiamo attenzioni a noi stessi, coltiviamo una dose di sano egoismo senza danneggiare gli altri.
Sagittario
Dal cuore agli affari, tra imprevisti, intralci e colpi di scena, niente procede come vorremmo: la Luna in opposizione complica la situazione. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, ma un amico affidabile ci cava d’impaccio.
Capricorno
Scopriamo con estremo piacere che i risultati agognati sono a portata di mano. Ottimismo e voglia di fare ci guidano nella giusta direzione. Perfezionismo e capacità organizzativa trovano delle soluzioni rapide ai nostri piccoli problemi pratici.
Acquario
Il discreto andamento della nostra capacità economica ci suggerisce che è ora di rinnovare l’arredamento o di rendere più confortevole la casa. In molteplici circostanze sappiamo suscitare ammirazione e simpatia, cui rispondiamo con la spontaneità.
Pesci
Venerdì faticoso. La Luna in quadrato mette in luce alcune contraddizioni caratteriali. Rimediamo coinvolgendo la persona amata in un’uscita. Segnali di disagio sul posto di lavoro che si manifestano con nervosismo, instabilità e movimenti maldestri.