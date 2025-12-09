Nella notte su Rai 2 Ema Stokholma conduce la nuova edizione del “NYCanta 2025”

Mercoledì 10 dicembre all’1.00 su Rai 2 Ema Stokholma conduce la prima delle due serate della nuova edizione del “NYCanta 2025”, il Festival della Musica italiana di New York

La musica italiana chiama, New York risponde. Mercoledì 10 dicembre all’1.00 su Rai 2 Ema Stokholma conduce la prima delle due serate della nuova edizione del “NYCanta 2025”, il Festival della Musica italiana di New York che celebra ogni anno il legame culturale tra l’Italia e la Grande Mela. È un’edizione del Festival particolarmente ricca, con un cast d’eccezione, ospiti illustri e grandi novità che contribuiscono a rendere il prodotto moderno e attuale, ma sempre con lo sguardo alla tradizione tanto cara al pubblico di italo americani che gremisce la platea dell’Oceana Theater di Brooklyn e più in generale dei milioni di italiani e italo discendenti raggiunti in tutto il mondo tramite Rai Italia.

Il NYCanta è organizzato e prodotto dall’Associazione culturale italiana di New York, sotto la direzione artistica di Tony di Piazza, vero motore del Festival. In media partner con Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia e con il patrocinio della Comunità Radiotelevisiva Italofona, la manifestazione quest’anno più che mai ha suscitato attorno a sé curiosità e desiderio di collaborazione, al punto tale che la Città di Sanremo, nella persona del sindaco, Alessandro Mager, ha lanciato l’idea di un gemellaggio tra il NYCanta e la Città dei Fiori e della Musica.

I dieci cantanti in gara, provenienti da lunghe selezioni italiane ed estere eseguono brani inediti, rigorosamente in italiano, dal vivo, davanti ad una giuria di esperti, in gran parte artisti che regalano al programma anche un’esibizione dei loro maggiori successi. Mai come quest’anno il NYCanta ha una giuria così “Sanremese”, un parterre in linea con la dedica a Pippo Baudo, re di Sanremo. Sul palco, ad esprimere il loro voto, ci sono tre giganti che il Festival l’hanno vinto: Gaetano Curreri, Roby Facchinetti e Iva Zanicchi, l’unica donna ad aver trionfato per ben tre volte sul palco del Teatro Ariston. A completare il gruppo dei giudici, Renato Tanchis, Catalogue e Strategic Marketing Director di Warner Music Italy, e Marino Bartoletti, presidente di giuria per il secondo anno consecutivo.

Torna anche quest’anno nel cast Lucrezia Melito Mangilli, Miss Word Italy, che ha già affiancato con successo il conduttore della passata edizione e che in questa si occupa delle clip in esterna per la presentazione dei concorrenti. Ma la grande novità è la presenza di Ema Stokholma che porta al NYCanta l’energia fresca, contemporanea, internazionale del suo racconto della musica.

Ospite d’eccezione Leo Gassmann, fresco di nomina tra i trenta artisti scelti da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026, che porta sul palco del NYCanta un omaggio alla memorabile canzone Ttutto il resto è noia” che compie 50 anni, per regalare al pubblico un momento davvero emozionante e di grande intensità.

A contendersi la vittoria finale, dieci artisti, provenienti sia dall’Italia che dall’estero, per vivere il grande sogno americano: portare la propria musica nella Grande Mela, sul palco dell’Oceana Theater di Brooklyn.

Dall’Italia: Alì con il brano “Nel Matrix”; Martina Malagnino con “Assente”; Thomas con “Non pensarci”; Leonor con “Se i tuoi occhi non mi vedono”; Diletta Fosso con Belli/e ed Aurora Castellani con “La Legge dei padri”. Dall’estero invece Jo Bruccoleri dal Belgio con il brano “Guardami”, Elisa Cipro & Italian Radio Society con “In questa notte magica (come on come on)”; Colore dalla Florida con “Una schifosa canzone lenta” e Gianni Bodo dal Canada con “Vola”. Ad attendere tutti ci sarà la storica band dei Guarnera Brothers, compagna di viaggio del NYCanta.

l parterre degli ospiti è arricchito dalla presenza di Alessandro Rea, che ha vinto Io canto Senior e dai volti di Lara Sansone e Vladimir Randazzo, di “Un Posto al Sole”, che portano a New York tutto il calore della fiction più seguita dagli Italiani all’estero. Presente anche il vincitore della sezione junior del NYCanta, l‘undicenne ragusano Giuseppe Di Menza.