Nasce RuleInside, il primo reparto commerciale AI in Italia completamente autonomo. Una soluzione efficace anche per le PMI

RuleInside presenta il primo reparto commerciale AI in Italia: un servizio di intelligenza artificiale che opera in completa autonomia nelle revenue operations (marketing, vendite e supporto informativo) grazie a un team di 6 agenti AI dedicati a ogni specifica fase della vendita, dall’apertura del primo contatto fino al sollecito del potenziale cliente o all’organizzazione di appuntamenti.

Secondo i dati Eurostat , l’Italia oggi è al 23esimo posto su 32 in Europa per adozione delle soluzioni AI e, nello specifico, il mercato dei software di agenti AI dedicato alle operazioni di marketing è in via di espansione; sono diverse infatti le realtà che offrono licenze e tool B2B utilizzabili dagli agenti commerciali previa formazione. Secondo NFX , però, una delle principali società di venture capital della Silicon Valley, il mercato globale dei servizi (5 trilioni di dollari) è 10 volte più grande di quello del software (500 miliardi). Il futuro pertanto non sono i software ma i ‘service-as-a-software’: sistemi AI che lavorano senza bisogno di formazione o configurazione. RuleInside è la prima realtà italiana ad applicare questo modello al reparto commerciale del marketing diretto.

Diverse ricerche confermano che il marketing diretto funziona ancora, ma che per essere produttivo necessiti del rispetto di alcuni passaggi operativi non sempre gestiti correttamente dagli operatori dedicati alle vendite. La tempestività è innanzitutto un elemento fondamentale; secondo una ricerca del MIT Lead Response Management Study che ha analizzato tre anni di dati, 15.000 lead (contatti) e oltre 100.000 tentativi di chiamata, le probabilità di contattare un lead diminuiscono di 100 volte se si aspettano 30 minuti invece di 5 minuti. Harvard Business Review conferma che le aziende che tentano di contattare i potenziali clienti entro un’ora dalla ricezione di una loro richiesta hanno quasi sette volte più probabilità di qualificare il lead, e renderlo quindi cliente attivo, rispetto a chi aspetta anche solo un’ora in più.

Una ricerca accademica conferma che la persistenza strategica nel follow-up rappresenta un fattore critico per il successo commerciale: secondo uno studio condotto dalla Telfer School of Management dell’Università di Ottawa su 130 milioni di interazioni, l’80% delle vendite viene concluso dopo 5-12 tentativi di contatto, con una media di 5,7 contatti necessari. Tuttavia, la maggior parte dei venditori abbandona troppo presto: solo il 10% dei sales professional continua oltre i tre contatti iniziali. Questa mancanza di persistenza si traduce in opportunità perse: lo studio MIT/Harvard Business Review (Oldroyd et al., 2011) ha dimostrato che le aziende che rispondono ai lead entro la prima ora hanno probabilità 7 volte superiori di qualificarli rispetto a chi attende anche solo un’ora in più. La persistenza non è quindi un’opzione, ma una necessità competitiva: gli operatori che non implementano strategie di follow-up strutturate perdono sistematicamente l’accesso alla maggioranza delle opportunità di business disponibili.

Uno scenario di potenziale inespresso: le soluzioni tecnologiche

Lo scenario evidenzia un contesto in cui le aziende tendono spesso a non finalizzare in maniera efficiente il primo processo di vendita connesso alla selezione dei contatti profilati e alla loro fidelizzazione. Questo può portare a poche vendite effettive principalmente per difficoltà connesse alla natura stessa del lavoro, che può risultare frustrante o ripetitivo e dove i sistemi automatizzati possono performare con più efficienza. La tecnologia in grado di automatizzare alcuni processi in sinergia con un sapiente uso dei dati può portare infatti un valido supporto al settore.

McKinsey evidenzia che oltre il 30% delle attività e dei processi di vendita sono parzialmente automatizzabili, dalla pianificazione alla gestione dei lead, dalle quotazioni all’organizzazione degli ordini fino alle attività post-vendita. I leader nell’automazione non solo aumentano i ricavi e riducono i costi di servizio fino al 20%, ma favoriscono anche la soddisfazione di clienti e dipendenti.

Secondo un articolo pubblicato sul sito dell’Università di Harvard l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il marketing con approcci iper-personalizzati e basati sui dati. Questi sistemi si concentrano sui contatti che hanno maggiori probabilità di conversione in base alle ricerche e analisi emerse da social media, pagine web aziendali e altre fonti. McKinsey & Company documenta infatti che i decision maker stanno utilizzando tecnologie predittive per connettere il funnel di marketing e vendite, dare priorità ai contatti, allocarli nei canali più corretti e ai venditori più adatti.

Il modello Service-as-a-Software

Quello offerto da RuleInside è un reparto commerciale AI che opera in completa autonomia nelle revenue operations (marketing, vendite e supporto informativo al potenziale cliente) grazie a un team di 6 agenti AI dedicati a ogni specifica fase della vendita, dall’apertura del primo contatto fino al sollecito del potenziale cliente o all’organizzazione di appuntamenti, capace di velocizzare e implementare gli step di vendita. Ogni agente gestisce una fase diversa del processo e ottimizza il timing di contatto, lasciando all’agente professionista solo la chiusura dell’accordo commerciale. Un metodo efficiente per scremare le richieste e avvicinare all’azienda solo un potenziale cliente altamente interessato all’acquisto di beni o servizi.

RuleInside, adottando il modello “service-as-a-software“, propone all’azienda che si avvale del servizio il risultato dell’attività svolta. Il sistema, infatti, perché sia operativo, richiede solo la connessione al calendario digitale aziendale, al CRM, al telefono e alla mail per effettuare le automazioni. Non è necessario quindi formare il team di lavoro all’utilizzo dello strumento o modificare il CRM aziendale esistente per renderlo compatibile. Il cliente riceve direttamente gli appuntamenti in calendario con report dettagliati del processo di vendita.

“Questa tecnologia consente una massimizzazione di risorse e tempo”, spiega Stefano Bertoli, founder di RuleInside. “Dalle case history abbiamo rilevato che le richieste agli agenti AI vengono fatte spesso nel weekend o la sera tardi; momenti in cui il sistema lavora per noi e risponde al bisogno espresso dal potenziale cliente senza attesa, alzando il suo grado di soddisfazione”.

Il reparto commerciale AI di RuleInside opera con una propria infrastruttura dotata di motore di intelligenza artificiale e CRM proprietari, un sistema di telefonia cloud per l’automazione delle chiamate e la registrazione delle conversazioni oltre a un sofisticato sistema di email e call automation, in grado di affinare campagne multicanale personalizzate, che sfruttano diversi punti di contatto col cliente, quali web advertising o social media, riuscendo così a effettuare follow-up intelligenti.

La personalizzazione degli agenti AI e l’accessibilità anche alle PMI

Per rendere efficiente il team di vendita digitale, viene eseguito un allenamento del sistema grazie a una raccolta informazioni generali sui servizi, i prezzi, le obiezioni comuni e le FAQs presenti sul sito. Il tone of voice del brand viene rispettato dal sistema di AI, che produce diversi test di conversazioni simulate per cogliere lo stile comunicativo esatto dell’azienda e ottimizzare le performance. “Il sistema, dalle analisi svolte sulle nostre case history, consente di ottenere una media di +30-50% appuntamenti qualificati, un risparmio di risorse economiche fino all’80% e un’importante quantità di tempo liberato al reparto commerciale per lo sviluppo di relazioni dirette e strategiche con clienti davvero interessati” spiega Bertoli.

Il servizio, adattabile a tutte le tipologie di impresa, è in grado di ottimizzare costi e rendere competitive anche le piccole aziende prive di grandi reparti vendita, lasciando solo la fase più delicata di chiusura contrattuale al responsabile commerciale.

Il team di RuleInside è in grado di configurare in maniera completamente personalizzata gli agenti AI in base a processi aziendali specifici. Questo servizio inoltre può integrarsi direttamente col CRM aziendale mantenendo comunque una completa autonomia di processo.

RuleInside è l’unica realtà in Italia a offrire garanzia contrattuale sulle performance di miglioramento: al cliente viene garantito almeno un +30% conversioni in 90 giorni di attività o il servizio continua a operare gratuitamente fino al raggiungimento di tale obiettivo.