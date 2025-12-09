“Moonfall” di Roland Emmerich stasera su Rai 2: la trama del film

“Moonfall” di Roland Emmerich, un film fantascientifico dai grandi effetti speciali, in onda stasera su Rai 2: ecco la trama

Attenzione alla Luna, che non è quella che sembra: su Rai 2, martedì 9 dicembre alle 21.20, arriva “Moonfall” di Roland Emmerich, maestro del genere fantascientifico-catastrofico.

Una forza misteriosa comincia a provocare catastrofi, sulla Terra e dintorni: gli scienziati scoprono che per risolvere il problema occorre andare sulla Luna, che nasconde molti segreti e sorprese.

La pericolosa missione toccherà a tre coraggiosi astronauti. “Moonfall” è una grandiosa produzione ed effetti speciali di serie A, ma non manca qualche riflessione sulla possibilità nel mondo attuale di informarsi ed essere informati.

Nel cast, Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland.