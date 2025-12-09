“L’immortale”, romanzo criminale a Marsiglia, stasera su Rai Movie: la trama

Noir alla francese su Rai Movie, che martedì 9 dicembre, alle 21.10, propone “L’immortale” di Richard Berry. Redentosi da qualche tempo rispetto al suo passato criminale, il marsigliese Charly Mattei subisce un agguato: nonostante i 22 colpi di pistola, l’uomo sopravvive e scopre che l’attentato è stato organizzato dal suo ex complice, Tony Zacchia.

Inizialmente Mattei non intende vendicarsi, ma le provocazioni dei suoi avversari non s’interrompono, e quando uccidono un suo amico l’uomo decide di fargliela pagare. Ispirato alla vera storia di Jacky Imbert, boss della mala marsigliese, “L’immortale” e prodotto da Luc Besson che incornicia nei panni del protagonista il suo beniamino Jean Reno. Nel casta anche Kad Merad e Jean-Pierre Darroussin.