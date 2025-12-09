La storia di Daniele Mauro a Nuovi Eroi stasera su Rai 3

Daniele Mauro, 51 anni, originario di San Benedetto del Tronto, è il presidente della Cooperativa Sociale Pagefha di Ascoli Piceno, realtà impegnata da oltre 30 anni nella promozione di attività inclusive a favore delle persone più fragili. Paolo ha contribuito a realizzare l’Orto di Paolo, un centro diurno socioeducativo e riabilitativo, gestito dalla cooperativa.

Il centro offre a giovani con disturbo autistico la possibilità di intraprendere percorsi di inserimento socio-lavorativo, attraverso mansioni specifiche in un contesto rurale. Per il suo incessante impegno in questi progetti, Daniele è stato nominato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Lo racconta “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal martedì 9 dicembre alle 20.15 su Rai 3. A guidare il racconto, la voce fuori campo di Veronica Pivetti.