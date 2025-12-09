Il film “Visions – Passione mortale” in prima Tv su Rai 4: la trama

Si intitola “Visions – Passione mortale”, il thriller interpretato da Diane Kruger insieme a Mathieu Kassovitz e Marta Nieto, in onda martedì 9 dicembre in prima visione alle 21.20 su Rai 4

Si intitola “Visions – Passione mortale”, il thriller psicologico diretto da Yann Gozlan e interpretato da Diane Kruger insieme a Mathieu Kassovitz e Marta Nieto, in onda martedì 9 dicembre in prima visione alle 21.20 su Rai 4.

Estelle è una brillante comandante di aerei di linea che conduce una vita apparentemente perfetta accanto al marito Guillaume, medico stimato. Un incontro casuale con Ana, una donna del suo passato, riaccende passioni sopite e dà avvio a una relazione che sconvolgerà il suo equilibrio: Estelle, infatti, comincia a vivere visioni e incubi sempre più inquietanti. Quando Ana scompare, la donna è risucchiata in una spirale di dubbi, sospetti e allucinazioni che mettono in crisi la sua sanità mentale e la stabilità del suo mondo.