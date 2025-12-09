Gli anni Sessanta raccontati da “Un’epoca nuova” stasera su Rai Storia

Gli anni Sessanta: anni del miracolo, del boom economico. Li racconta “Un’epoca nuova” in onda stasera su Rai Storia
Gli anni Sessanta: anni del miracolo, del boom economico. L’Italia nel giro di pochi anni, diventa una delle principali potenze industriali. La società si trasforma ad una velocità senza precedenti. Un decennio entrato nel mito. Il racconto di un periodo straordinario affidato a Umberto Broccoli e ai professori Perfetti e Colarizi martedì 9 dicembre 2025 alle 21.20 su Rai Storia per “Un’epoca nuova”.