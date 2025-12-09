Gianfranco Fini ad Atreju confessa: “Ho sbagliato a sciogliere Alleanza Nazionale”

Fini ad Atreju: “L’errore è stato chiedere e ottenere lo scioglimento di Alleanza Nazionale. Perché era un movimento politico basato su un senso comunitario”

“Io credo di essere intellettualmente onesto quando ammetto gli errori, l’ho fatto. L’errore, sapete qual è stato? L’errore è stato chiedere e ottenere lo scioglimento di Alleanza Nazionale. Perché era un movimento politico basato su un senso comunitario. Il merito che ho riconosciuto, no? Ma chi te l’ha fatto fare? Guardate che non chiedo nulla. Arianna lo sa, Giorgia lo sa, non ho chiesto e non chiedo nulla. Ma il merito che ha avuto Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni è ricostruire questa comunità. Perché se si rimane al di fuori del proprio perimetro, si rischia di essere in qualche modo apolidi”.

Così Gianfranco Fini durante un dibattito con Francesco Rutelli sul palco di Atreju.

“Poi- aggiunge- è chiaro che sono passati tanti anni e tutto è cambiato, è tutto diverso e quindi mi riconosco, l’ho votata, la voterò ancora. Non condivido al 100%, come è naturale da uomini liberi, ma…“.

