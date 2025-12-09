Emma Bonino è tornata a casa: le sue condizioni di salute sono migliorate

Emma Bonino è tornata a casa. A comunicarlo è +Europa, che in un post ha spiegato che le condizioni della leader sono “stabili”. Era ricoverata da lunedì

Emma Bonino è tornata a casa dopo il periodo di ricovero che l’aveva costretta lontano dall’attività politica negli ultimi giorni.

A comunicarlo è +Europa, che in un post ha spiegato che le condizioni della leader sono “stabili” e che il suo rientro rappresenta un segnale incoraggiante per sostenitori e militanti.

IL MESSAGGIO DI +EUROPA

Nel comunicato diffuso sui social, il partito scrive: “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili. Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione”.

Nel post, il partito ricorda una dichiarazione rilasciata da Bonino in un’intervista di cinque anni fa: “L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare”.

Bonino era ricoverata dallo scorso lunedì all’ospedale San Filippo Neri di Roma e le condizioni della leader avevano generato apprensione nel partito e nel mondo politico.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)