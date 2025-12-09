Cooperazione e Sport: aperto il bando per la creazione e sviluppo di cooperative sportive

Torna “Cooperazione e Sport”, il bando promosso da Fondazione Noi Legacoop Toscana per supportare la creazione e lo sviluppo di nuova cooperazione sportiva

Torna “Cooperazione e Sport”, il bando promosso da Fondazione Noi Legacoop Toscana per supportare la creazione e lo sviluppo di nuova cooperazione sportiva in Toscana.

Il bando si rivolge a gruppi che presentino progetti per costituire una cooperativa sportiva dilettantistica, a società o associazioni che intendono trasformarsi in una cooperativa sportiva dilettantistica e alle cooperative sportive dilettantistiche già esistenti che propongano progetti di sviluppo della propria attività sportiva. Le cooperative dovranno avere sede legale in Toscana.

“Investire sullo sport vuol dire farlo sul benessere fisico e mentale delle persone, dedicare risorse all’aggregazione dei ragazzi (e non), preservare spazi di crescita e di confronto, dove si sta insieme per migliorarsi. Il grande patrimonio economico e sociale rappresentato nella nostra regione dal mondo dello sport – afferma la presidente di Fondazione Noi-Legacoop Toscana Irene Mangani – deve essere preservato, anche di fronte ai cambiamenti introdotti dalla Riforma dello Sport. Vogliamo farlo mettendo a disposizione un percorso verso un modello di impresa che è capace di coniugare crescita professionale e tecnica con gli scopi sociali, democratici e di partecipazione tipici del settore”.

Il bando stanzia complessivamente 200mila euro. Le domande di partecipazione verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di ricevimento fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Le domande dovranno in ogni caso pervenire entro le ore 23:59 del 31 dicembre 2026.

Nella valutazione delle domande si terrà conto in particolar modo dell’utilità del progetto sportivo in coesione con lo sviluppo del territorio di riferimento, della coerenza con i valori e principi del movimento cooperativo e della sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del business plan presentato.

Il premio è costituito, oltre che dall’assegnazione di un contributo a fondo perduto (da un minimo di 5mila a un massimo di 25mila euro), da una dotazione di servizi (supporto alla redazione dello statuto sociale, pagamento dei servizi di consulenza del lavoro e fiscali, spese notarili/amministrative).