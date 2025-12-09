Amaro del Ciclista celebra le salite leggendarie con una edizione limitata

Amaro del Ciclista celebra le salite leggendarie: nasce la collezione in Edizione Limitata “I Grandi Luoghi del Ciclismo – Le Frecce”

Amaro del Ciclista, il fine pasto più amato dagli appassionati di ciclismo e non solo, è orgoglioso di presentare la sua nuova collezione in edizione limitata: “I Grandi Luoghi del Ciclismo – Le Frecce”. Una serie esclusiva di gift box a forma di freccia, simbolo di direzione, passione e conquista, che rende omaggio ai luoghi che hanno scritto la storia del ciclismo.

Ogni freccia racconta una storia: la tensione della salita, la forza che spinge oltre ogni limite. Ma anche la gioia della vetta conquistata, il sorriso condiviso e il brindisi che celebra la determinazione e la passione.

Amaro del Ciclista diventa così l’intermezzo ideale: un momento di pausa, di convivialità, ma soprattutto di celebrazione di ogni fatica trasformata in trionfo.

I tre luoghi leggendari della collezione:

MORTIROLO – La Salita dei Campioni

Leggendaria, temuta, irresistibile. 12,4 km di pendenze fino al 18%, un percorso che non perdona e che trasforma ogni pedalata in prova di forza e resistenza. La freccia Mortirolo celebra chi osa, chi non si ferma davanti alla difficoltà e chi pedala con cuore e passione autentica.

MONT VENTOUX – Il Gigante di Provenza

Maestoso e inesorabile, il Mont Ventoux sfida il vento, il sole e la volontà di ogni ciclista lungo 21 km di pura prova di carattere. La freccia dedicata a questo gigante è un inno a chi non si arrende mai, a chi trova nell’Amaro del Ciclista il compagno perfetto per celebrare ogni vetta conquistata.

OROPA – La Montagna del Coraggio

Nel cuore del Biellese, Oropa unisce sacro e profano, diventando il teatro di grandi ritorni e di vittorie inaspettate. Qui, ogni salita è un viaggio dentro se stessi, ogni bicchiere un tributo alla determinazione e al coraggio che animano il ciclismo italiano.

Ogni astuccio “Freccia” contiene 1 bottiglia di Amaro del Ciclista Originale da 0,70 cl e 2 bicchieri.

PREZZO: 35 euro

Amaro del Ciclista, tutto un altro giro.