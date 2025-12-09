A “Sopravvissute” nella notte su Rai 3 le truffe affettive online

Una tematica forte e attuale: le truffe affettive online. La affronta “Sopravvissute” – il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, che dà voce alle donne sopravvissute a diverse forme di violenza e che sono riuscite a ricostruire la propria vita – in onda martedì 9 dicembre alle 23.30 su Rai 3.

In primo piano, la storia di Rossana, che nel gennaio 2020 viene contattata su un social da uno sconosciuto. Tra loro nasce una conoscenza virtuale che in breve tempo diventa intensa e totalizzante. L’uomo, affettuoso e presente, colma il vuoto emotivo della vita di Rossana, che in quel momento si sente un po’ sola.

Ma dietro quelle attenzioni si nasconde un inganno: l’uomo inizia a chiederle denaro, con richieste sempre più pressanti. Rossana, coinvolta emotivamente, cede e invia dei soldi, fino a quando capisce di essere caduta in una rete ben orchestrata di manipolazione e truffa. A commentare in studio sarà presente la psicologa Ameya Gabriella Canovi.

“Sopravvissute” è un programma realizzato con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.