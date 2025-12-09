A Elisir stamani su Rai 3 tutto sulla tachicardia

A “Elisir” in onda stamani su Rai 3 tutto sulla tachicardia. Altri temi, le terapie farmacologiche e le proprietà delle zuppe

Sarà dedicata alla tachicardia la puntata di “Elisir” in onda martedì 9 dicembre alle 10.55 su Rai 3. Il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, approfondirà la condizione fisica in cui il ritmo cardiaco è superiore ai 100 battiti al minuto, a riposo. Quali sono le cause responsabili dell’accelerazione della frequenza del cuore? E quando si trasforma in patologia? A queste e ad altre domande risponderà il professor Massimo Volpe, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma.

Nella rubrica “Mangiarsano”, protagoniste sono le zuppe: un piatto tipico della stagione fredda che coniuga princìpi nutritivi importanti con la tradizione culinaria delle nostre regioni. Il dottor Giuseppe Morino, nutrizionista e responsabile del gruppo di nutrizione pediatrica dell’ADI, Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica, spiegherà il valore di queste gustose preparazioni.

Nello spazio conclusivo del “Come si fa”, invece, si parlerà di terapie farmacologiche: quali sono le regole da seguire durante l’assunzione di farmaci? A quali interazioni dovremmo fare attenzione? A fornire le indicazioni necessarie sarà la dottoressa Anna Moretti, medico di famiglia.