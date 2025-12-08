“Tutti dicono I love You” stasera su Rai 5: la trama

Il film di e con Woody Allen “Tutti dicono I love you”, in onda lunedì 8 dicembre alle 22.50 su Rai 5. Nel cast anche Julia Roberts: la trama

Tra Manhattan, Venezia e Parigi, una famiglia allargata dell’alta borghesia newyorkese affronta intrecci sentimentali e imprevisti romantici. Joe, in buoni rapporti con l’ex moglie Steffi e il suo nuovo marito Bob, perde la testa per la bella Von, sconvolgendo l’equilibrio di tutti, figli compresi. È il film di e con Woody Allen “Tutti dicono I love you”, in onda lunedì 8 dicembre alle 22.50 su Rai 5. Nel cast anche Julia Roberts, Goldie Hawn, Alan Alda, Tim Roth.