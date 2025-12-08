“Ti presento i suoceri” con Diane Keaton, Richard Ger e Susan Sarandon su Rai 5: la trama

Il film di Michael Jacobs “Ti presento i suoceri”, in onda lunedì 8 dicembre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Diane Keaton, Richard Gere: la trama
Stati Uniti. Michelle e Allen, fidanzati in crisi, coinvolgono i rispettivi genitori nel proprio progetto matrimoniale. Non sanno, però, che i futuri consuoceri nascondono dei segreti. E’ il film di Michael Jacobs “Ti presento i suoceri”, in onda lunedì 8 dicembre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon. Emma Roberts, Luke Bracey, William H. Macy.