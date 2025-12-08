“Parker”, diretto dal premio Oscar Taylor Hackford, stasera su Rai 4: la trama

Basato sul romanzo pulp “Flashfire – Fuoco a volontà” di Donald E. Westlake, il film “Parker”, diretto dal premio Oscar Taylor Hackford, è proposto lunedì 8 dicembre alle 21.20 su Rai 4. Dopo un colpo milionario, il rapinatore professionista Parker viene tradito dai suoi complici, che lo abbandonano morente lungo una strada di campagna.

Contro ogni probabilità, l’uomo sopravvive e decide di rintracciare uno a uno i responsabili del tradimento. Nel corso della sua personale crociata incontra Leslie Rodgers, un’agente immobiliare in crisi che finirà, suo malgrado, coinvolta nella spirale di inganni, pericoli e vendetta. Tra rapine ad alta tensione, azioni fulminee e regolamenti di conti, “Parker” incarna la figura di un criminale atipico: un professionista con un codice morale personale, per cui il rispetto degli accordi è sacro. Nel cast Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Bobby Cannavale e Michael Chiklis.