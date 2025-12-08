Natale in tour 2025: i giovani tra i 16 e i 25 anni viaggiano gratis sui mezzi pubblici nel Lazio


Parte l’8 dicembre, la promozione lanciata dalla Regione Lazio con la campagna ‘Natale in tour 2025‘ che permetterà ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni di viaggiare gratis sui mezzi pubblici

natale in tour

Parte oggi, lunedì 8 dicembre, la promozione lanciata dalla Regione Lazio con la campagna ‘Natale in tour 2025‘ che permetterà ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni residenti nel Lazio e iscritti alla nuova Carta Giovani ‘Bella X Noi’ di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral.

L’iniziativa, promossa dall’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, rientra nell’ambito delle strategie regionali avviate per incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale e allo stesso tempo promuovere e valorizzare le bellezze del territorio.
La promozione, che replica l’esperimento avviato nel periodo estivo, consentirà di usufruire gratuitamente, dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral e da Trenitalia, nell’ambito dei confini territoriali e di competenza della Regione Lazio, comprese le due tratte delle ex ferrovie concesse, Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, ad esclusione dell’accesso al servizio ferroviario Leonardo express, Civitavecchia express ed a tutti i servizi di trasporto combinato per le tratte non gestite da Trenitalia.

Offriamo ai giovani del Lazio una bella occasione per visitare le bellezze della nostra Regione e allo stesso tempo promuoviamo l’utilizzo del trasporto pubblico regionale su ferro e su gomma. Questa iniziativa replica quanto già realizzato in estate ed è nostro obiettivo ripeterla anche in futuro”, ha dichiarato nei giorni scorsi l’assessore Ghera.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)