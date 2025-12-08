Gli episodi 3 e 4 di Sandokan stasera su Rai 1: la trama

L’attesa è finita: stasera su Rai 1 torna “Sandokan”. La trama della serie evento con Can Yaman, in quattro prime serate

“Sandokan”, la serie evento con un cast internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction torna lunedì 8 dicembre 2025 su Rai 1 e su Tivùsat, dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma.

Nell’episodio 3 “In ostaggio” Sandokan punta alle miniere di antimonio del Sultano, ma Brooke e il sergente Murray gli danno la caccia. Marianna, sconvolta dagli eventi, apre finalmente gli occhi sulle atrocità commesse dagli inglesi nelle colonie e la sua visione del mondo cambia per sempre.

Nell’episodio 4 “Singapore”, a Singapore, Sandokan e la sua ciurma ritrovano rifugio, ma Brooke e Murray sono sulle loro tracce. Durante il Capodanno Lunare, Marianna scopre il vero Sandokan, più umano e legato alle sue radici. Quando la tensione raggiunge il culmine, il Sultano interviene a sorpresa.